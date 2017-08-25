Российский туроператор объявил о прекращении работы из-за вируса Коксаки

Российский туроператор Ted Travel объявил о прекращении своей деятельности на фоне распространения вируса Коксаки в Турции.

В распространенном вечером 24 августа сообщении, туроператор указал на сильное падение спроса на туры в Турцию «на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки» в этой стране.

Турция, сообщил Ted Travel, является для него основным направлением деятельности.Туристам, купившим у нее путевки, компания рекомендовала обращаться за компенсациями, пообещав также оказать всю возможную помощь уже находящимся на отдыхе за рубежом.

Член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что от приостановки работы Ted Travel пострадали примерно четыре тысячи человек. Около 750 туристов, сообщил он, сейчас находятся на курортах в Турции и еще около трех тысяч клиентов купили туры.

По оценке Ростуризма, в Турции находятся около 800 клиентов Ted Travel, начать вывозить которых планируется уже 24 августа.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь предупредили, что страховых средств компании Ted Travel может не хватить на выплату всех компенсаций.

Представители АТОР также рассказали, что у Ted Travel образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel. Турецкая компания не получала деньги от оператора и селила туристов без финансовых гарантий со стороны российского партнера.

Генконсульство РФ в Анталье, со своей стороны, обещало оказать туристам Ted Travel всю необходимую поддержку.