Роспотребнадзор признал Анталью небезопасной для туристов

Роспотребнадзор признал турецкий курортный район Анталья небезопасным для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

По информации источника, решение Роспотребнадзора уже согласовано с министерством иностранных дел, о нем в ближайшее время будет проинформирован Ростуризм.

РИА Новости не уточняет, в связи с чем было принято решение Роспотребнадзора. «Интерфакс», который также ссылается на осведомленные источники, утверждает, что речь идет об опасности для здоровья туристов.

Ранее СМИ сообщали об участившихся случаях заболевания вирусом Коксаки в Турции. Минздрав Турции эти сведения опроверг. Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой можно сообщать о случаях заболевания.