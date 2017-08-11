Роспотребнадзор признал Анталью небезопасной для туристов

РИА Новости
11:08, 11 августа 2017
Требует подтверждения

Роспотребнадзор признал турецкий курортный район Анталья небезопасным для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

По информации источника, решение Роспотребнадзора уже согласовано с министерством иностранных дел, о нем в ближайшее время будет проинформирован Ростуризм.

РИА Новости не уточняет, в связи с чем было принято решение Роспотребнадзора. «Интерфакс», который также ссылается на осведомленные источники, утверждает, что речь идет об опасности для здоровья туристов.

Ранее СМИ сообщали об участившихся случаях заболевания вирусом Коксаки в Турции. Минздрав Турции эти сведения опроверг. Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой можно сообщать о случаях заболевания.

Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.
В районе залива Анталья находятся курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек.

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