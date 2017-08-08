Вижу новости об эпидемии вируса Коксаки на турецких курортах. Уже паниковать?

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«Турция скрывает эпидемию опасного вируса Коксаки на своих курортах» — новость с таким заголовком опубликовал 7 августа сайт телеканала РЕН. Это сообщение подхватили другие СМИ, а пользователи соцсетей начали сообщать о заболеваниях вирусом Коксаки уже в России.

Фактчек

Источник репортажа РЕН — две российские семьи с заболевшими детьми, в одной из которых «лично видели человек 30», зараженных вирусом. При этом автор репортажа заявляет о «сотнях возмущенных туристов», которые якобы столкнулись с аналогичной ситуацией. «Известиям» российская туристка Алина Новикова рассказала уже о 60 заболевших. Эти заявления не подкрепляются никакими комментариями местных властей или уточненными в больницах данными.

Российское консульство в Анталье заявило, что им известно только о «единичных» случаях заболеваний: «Никакого ажиотажа, паники по поводу вирусов нет». Причем консульство опирается только на слова самих туристов, которые звонят и говорят, что они, кажется, заражены вирусом Коксаки. Роспотребнадзор открыл горячую линию для приема сообщений о вирусе Коксаки, но пока туда позвонили только пять человек , которые имели хоть какие-то проблемы со здоровьем в Турции за последние два месяца.

Информация о массовом отъезде туристов из-за вируса также не подтвердилась, хотя в Ассоциации туроператоров России говорили, что им тоже звонят по поводу сообщений об эпидемии. В Российском союзе туриндустрии заметили, что без официального объявления эпидемии отмена тура без штрафов за аннулирование невозможна.

Вирус Коксаки опасен?

Вирус Коксаки — это не название болезни, а название вируса, которые может вызвать разные заболевания. Самые частые из них — болезнь рука-нога-рот и герпангина.

Это распространенные болезни, которыми часто страдают дети, особенно на курортах. Приятными их не назовешь — у детей и взрослых поднимается высокая температура и появляются сыпь вроде той, что высыпает при ветрянке. Но особенно опасными такие болезни тоже назвать сложно. В обычном случае они проходят сами по себе дней за 10 . Никакого особенного лечения нет: врачи рекомендует смягчать симптомы обезболивающими и холодными напитками, и следить за осложнениями.

Болезни, вызываемые вирусом Коксаки, не передаются по воздуху — только контактно: например, через посуду. Так что если в семье кто-то заболел, нужно следить за разделением посуды, а также часто и тщательно мыть руки.

Обращаться к врачу надо, если:

Пузырьки стали гноиться или сильно болят

Афты (это такие раздражения в полости рта при герпангине) так болят, что ребенок не открывает рот и отказывается есть и пить

Срочно обращаться к врачу надо, если: