МИД России подтвердил 36 случаев заражения вирусом Коксаки в Турции. Раньше сообщалось о 832 заболевших

Российское посольство в Анкаре зафиксировало с начала июля 2017 года 36 случаев заражения россиян вирусом Коксаки. Об этом сообщается на странице МИД России в фейсбуке.

В ведомстве добавили, что большинство заболевших — дети.

Ранее Роспотребнадзор отчитался, что на горячую линию поступили сообщения о 832 заболевших вирусом Коксаки в Турции. Были ли эти жалобы чем-то подтверждены, не уточняется.