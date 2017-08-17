Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции

За неделю в Роспотребнадзор поступили 832 обращения от россиян, которые заявили, что они заразились вирусом Коксаки в Турции. Звонки поступили на горячую линию, организованную 8 августа.

В сообщении ведомства не уточняется, были ли все случаи заболевания каким-то образом подтверждены. Отмечается, что 77 процентов пострадавших — дети. Большинство жалоб приходится на курортные города Сиде, Аланья, Кемер и Белек.

Всего на горячую линию обратились более 900 человек. Из них 260 звонков касались защиты прав потребителей, а более 120 — вопросов профилактики энтеровирусной инфекции (к этому типу относится вирус Коксаки).