Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции
За неделю в Роспотребнадзор поступили 832 обращения от россиян, которые заявили, что они заразились вирусом Коксаки в Турции. Звонки поступили на горячую линию, организованную 8 августа.
В сообщении ведомства не уточняется, были ли все случаи заболевания каким-то образом подтверждены. Отмечается, что 77 процентов пострадавших — дети. Большинство жалоб приходится на курортные города Сиде, Аланья, Кемер и Белек.
Всего на горячую линию обратились более 900 человек. Из них 260 звонков касались защиты прав потребителей, а более 120 — вопросов профилактики энтеровирусной инфекции (к этому типу относится вирус Коксаки).
Сообщения о заболевании россиян на отдыхе в Турции вирусом Коксаки начали появляться 7 августа. Сначала турагентства и страховые компании говорили, что имеют место только единичные случаи.
11 августа Ростуризм объявил, что российские туристы теперь могут в любой момент отказаться от поездки в Турцию в район залива Анталья с возвратом стоимости тура. При этом об эпидемии или эвакуации туристов речь не идет.
Сейчас в Турции находятся до 400 тысяч российских туристов. Опрос вернувшихся россиян показал, что более половины из них ничего не знали о вирусе Коксаки.