«Гоголь-центр» не стал отменять премьеру «Маленьких трагедий» в постановке Серебренникова

"Гоголь-центр"
15:02, 25 августа 2017
Надежный источник

«Гоголь-центр» проведет премьеру постановки «Маленькие трагедии» художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, несмотря на его домашний арест. Об этом сообщается на сайте театра.

Премьера спектакля пройдет 15–17 сентября и 28–29 октября.

«Мы благодарим всех наших зрителей, друзей и партнеров за поддержку. Для нас невероятно важны ваши слова и поступки», — говорится в сообщении.

"Гоголь-центр"
Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа. Он сможет посещать репетиции в театре только с разрешения следователя, но пока о таком разрешении ничего не известно.
Штутгартская опера также не стала отменять премьеру постановки «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, запланированную на 22 октября. Режиссера арестовали до 19 октября. В опере пояснили, что Серебренников уже подготовил «существенную часть» концепции, сцены и костюмы, а также снял и смонтировал фильм, «занимающий центральное место» в постановке.
Съемки фильма Серебренникова о Викторе Цое «Лето» остановят. Как рассказал продюсер картины Илья Стюарт, «его фильм не может быть доснят без его участия».

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