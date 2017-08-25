«Гоголь-центр» не стал отменять премьеру «Маленьких трагедий» в постановке Серебренникова

«Гоголь-центр» проведет премьеру постановки «Маленькие трагедии» художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, несмотря на его домашний арест. Об этом сообщается на сайте театра.

«Мы благодарим всех наших зрителей, друзей и партнеров за поддержку. Для нас невероятно важны ваши слова и поступки», — говорится в сообщении.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа. Он сможет посещать репетиции в театре только с разрешения следователя, но пока о таком разрешении ничего не известно.

Штутгартская опера также не стала отменять премьеру постановки «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, запланированную на 22 октября. Режиссера арестовали до 19 октября. В опере пояснили, что Серебренников уже подготовил «существенную часть» концепции, сцены и костюмы, а также снял и смонтировал фильм, «занимающий центральное место» в постановке.