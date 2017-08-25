Съемки фильма Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя будут остановлены

Съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест, будут остановлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление продюсера фильма Ильи Стюарта.

«Съемочный процесс фильма „Лето“ будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам», — заявил Стюарт.

«Кирилл Серебренников наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — отмечается в заявлении продюсера.

«Мы верим, что фильм „Лето“ обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем», — подчеркнул Стюарт.

Фильм «Лето» основывается на малоизвестных фактах биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Съемки фильма, сообщал Серебренников в фейсбуке, были начаты 27 июля. В прокат ленту планировалось выпустить в 2018 году.