Съемки фильма Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя будут остановлены

Интерфакс
12:38, 25 августа 2017
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Съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест, будут остановлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление продюсера фильма Ильи Стюарта.

«Съемочный процесс фильма „Лето“ будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам», — заявил Стюарт.

«Кирилл Серебренников наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — отмечается в заявлении продюсера.

«Мы верим, что фильм „Лето“ обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем», — подчеркнул Стюарт.

Фильм «Лето» основывается на малоизвестных фактах биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Съемки фильма, сообщал Серебренников в фейсбуке, были начаты 27 июля. В прокат ленту планировалось выпустить в 2018 году.

Кирилл Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, где он работал над фильмом «Лето», и доставлен в Москву. Ему предъявили обвинение в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральные постановки. 23 августа Серебренников был отправлен под домашний арест, несмотря на то, что за него поручились более 30 человек. Свою вину режиссер категорически отрицает.
В мае дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является, были проведены обыски по делу «Седьмой студии». После обысков было объявлено, что у Серебренникова в деле статус свидетеля.
По делу «Седьмой студии», одним из основателей которой является Серебренников, обвинения ранее были предъявлены бывшему главному бухгалтеру компании Нине Масляевой, экс-директору Юрию Итину и бывшему генеральном продюсеру Алексею Малобродскому. Масляева и Малобродский были взяты под стражу, Итин отправлен под домашний арест. Еще один фигурант дела — исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова — объявлена в розыск.

Дело "Седьмой студии"

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