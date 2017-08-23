Штутгартская опера не стала отменять премьеру постановки Серебренникова. Несмотря на его домашний арест

Meduza
16:45, 23 августа 2017
Надежный источник

Премьера оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Кирилла Серебренникова состоится 22 октября в Государственной опере Штутгарта, несмотря на домашний арест режиссера. Об этом «Медузе» сообщил пресс-секретарь оперы Томас Кох.

По его словам, Серебренников уже подготовил существенную часть концепции, сцены и костюмы, снял и смонтировал фильм, занимающий центральное место в постановке. Репетиции начались в конце прошлого года.

«Штутгартская опера считает несоразмерно жесткой мерой домашний арест и запрет на общение, наложенные на Кирилла Серебренникова. Это сильно нарушит всю его творческую работу (…) Творческая работа Кирилла Серебренникова будет продолжена при поддержке всех сторон. Штутгартская опера надеется, что режиссер сможет приехать в Штутгарт на премьеру», — сказал Кох.

Meduza
Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября. Защита просила отпустить его под залог, но суд удовлетворил ходатайство следствия.
За режиссера поручились 34 человека, в том числе генеральный директор Большого театра Владимир Урин, общественный деятель Наталья Солженицына, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.
По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Он отказался признать вину, заверив, что все деньги тратились на постановки.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме