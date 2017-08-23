Штутгартская опера не стала отменять премьеру постановки Серебренникова. Несмотря на его домашний арест

Премьера оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Кирилла Серебренникова состоится 22 октября в Государственной опере Штутгарта, несмотря на домашний арест режиссера. Об этом «Медузе» сообщил пресс-секретарь оперы Томас Кох.

По его словам, Серебренников уже подготовил существенную часть концепции, сцены и костюмы, снял и смонтировал фильм, занимающий центральное место в постановке. Репетиции начались в конце прошлого года.