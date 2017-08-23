Штутгартская опера не стала отменять премьеру постановки Серебренникова. Несмотря на его домашний арест
Премьера оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Кирилла Серебренникова состоится 22 октября в Государственной опере Штутгарта, несмотря на домашний арест режиссера. Об этом «Медузе» сообщил пресс-секретарь оперы Томас Кох.
По его словам, Серебренников уже подготовил существенную часть концепции, сцены и костюмы, снял и смонтировал фильм, занимающий центральное место в постановке. Репетиции начались в конце прошлого года.
«Штутгартская опера считает несоразмерно жесткой мерой домашний арест и запрет на общение, наложенные на Кирилла Серебренникова. Это сильно нарушит всю его творческую работу (…) Творческая работа Кирилла Серебренникова будет продолжена при поддержке всех сторон. Штутгартская опера надеется, что режиссер сможет приехать в Штутгарт на премьеру», — сказал Кох.