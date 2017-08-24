«Радио Свобода»: в Сургуте задержаны два человека за пособничество терроризму. Власти не признают, что в городе был теракт

В Сургуте двоим знакомым Артура Гаджиева, напавшего на прохожих 19 августа, предъявили обвинения в пособничестве в совершении теракта. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на неназванные источники.

Этих людей зовут Ильнар и Усман, их фамилий издание не приводит. Они оба, как и Гаджиев, лезгины и выходцы из Дагестана, сообщает «Радио Свобода».

По словам собеседников издания, Ильнар и Усман разделяли экстремистские взгляды Гаджиева и в мечети «молились отдельно», «не за имамом».

Как сказано в публикации, таких людей в местной общине считают экстремистами, о них становится известно спецслужбам. После недавней установки в мечети камер видеонаблюдения те, кто молились отдельно, перестали ходить туда.

Всего после нападения в Сургуте были задержаны не менее десяти человек, рассказали «Радио Свобода» источники в местной мусульманской общине и близкие к следственным органам. Среди них — 19-летний уроженец Таджикистана Наимжон Икромов, который учился с Гаджиевым, но, по словам родственников, никогда с ним не общался. После задержания его посадили на 15 суток за хулиганство; адвокату на суде присутствовать не позволили.