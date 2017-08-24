«Радио Свобода»: в Сургуте задержаны два человека за пособничество терроризму. Власти не признают, что в городе был теракт

Радио Свобода
14:07, 24 августа 2017
Требует подтверждения

В Сургуте двоим знакомым Артура Гаджиева, напавшего на прохожих 19 августа, предъявили обвинения в пособничестве в совершении теракта. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на неназванные источники.

Этих людей зовут Ильнар и Усман, их фамилий издание не приводит. Они оба, как и Гаджиев, лезгины и выходцы из Дагестана, сообщает «Радио Свобода».

По словам собеседников издания, Ильнар и Усман разделяли экстремистские взгляды Гаджиева и в мечети «молились отдельно», «не за имамом».

Как сказано в публикации, таких людей в местной общине считают экстремистами, о них становится известно спецслужбам. После недавней установки в мечети камер видеонаблюдения те, кто молились отдельно, перестали ходить туда.

Всего после нападения в Сургуте были задержаны не менее десяти человек, рассказали «Радио Свобода» источники в местной мусульманской общине и близкие к следственным органам. Среди них — 19-летний уроженец Таджикистана Наимжон Икромов, который учился с Гаджиевым, но, по словам родственников, никогда с ним не общался. После задержания его посадили на 15 суток за хулиганство; адвокату на суде присутствовать не позволили.

Расследование инцидента поставлено под личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Любопытно, что, похоже, правоохранительные органы сами не верят в историю с сумасшествием, а версия теракта все же, скорее всего, рассматривается как основная. 

Радио Свобода
19-летний Артур Гаджиев 19 августа напал с топором и ножом на прохожих в Сургуте, ранив семь человек. Его застрелил полицейский.
СК возбудил дело о покушении на убийство. Версию теракта в правоохранительных органах назвали маловероятной; в полиции и СК заявили, что проверяют, не было ли у нападавшего психических расстройств.
На следующий день террористическая организация «Исламское государство» распространила видеозапись, на которой, предположительно, Гаджиев присягает лидеру террористов Абу-Бакру аль-Багдади. Власти РФ эту публикацию не прокомментировали.

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