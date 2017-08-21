«Исламское государство» опубликовало видео присяги подростка, ранившего семь человек в Сургуте

Русскоязычное медиа «Исламского государства» под названием Furat опубликовало видеозапись присяги 19-летнего Артура Гаджиева, который 19 августа ранил семь человек в Сургуте.

На видео Гаджиев клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. В титрах Артура Гаджиева называют Масудом Сургутским.

Рядом с Гаджиевым, который сидит в маске, к стене прислонен топор. На стене висит флаг «Исламского государства».