Нападения в Сургуте. Три главных вопроса

19 августа в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев устроил пожар в торговом центре, а после ранил топором и ножами семь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Гаджиева застрелил полицейский. Несмотря на то, что ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство», а сами нападения выглядят как теракт, власти отказываются называть происшествие терактом. «Медуза» сформулировала три главных вопроса о событиях в Сургуте.

Это все-таки теракт?

Официально нет. Ни один представитель властей не упомянул этого слова. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство». В пресс-релизе Следственного комитета события в Сургуте называются «нападением». Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, судя по сообщению пресс-службы, во время «оперативного совещания» с силовиками удалось вообще никак не охарактеризовать то, что произошло в городе.

МВД в сводке преступлений в ХМАО за 18–20 августа не упомянуло события в Сургуте, хотя отдельно сообщило о краже 75 тысяч рублей и продуктов питания. Федеральное телевидение фактически проигнорировало нападения. Президент России Владимир Путин не делал заявлений по этому поводу.

При этом ответственность за нападения взяло на себя «Исламское государство». На Западе нападения, за которые берет ответственность ИГ, обычно считают терактами. В пользу этой версии говорит и то, что Артур Гаджиев надел муляж пояса смертника. Похожие муляжи были у террористов, застреленных в испанском Камбрильсе в ночь на 18 августа, за день до нападений в Сургуте.

Нападавший был исламистом?

Официально о мотивах Артура Гаджиева не говорят. В правоохранительных органах лишь заявили, что проверят, был ли Гаджиев психически здоров. «Би-Би-Си» сообщает, что Гаджиев, одно время работавший охранником в «Перекрестке», регулярно молился. Также, по данным «Би-Би-Си», из колледжа его отчислили за совершение намаза (Znak.com утверждает, что Гаджиева выгнали за драку).

На странице Артура Гаджиева в «Одноклассниках» журналисты нашли лайки под публикациями, связанными с исламом. В частности, ему понравился пост о том, что пятничный поход в мечеть «важнее кентов» (то есть важнее приятелей). По неподтвержденным данным, у Гаджиева в момент нападения при себе была символика «Исламского государства».

Артур Гаджиев и «Хрюши против. Сургут» Сентябрь 2016 года (фрагмент). PilatN

Почему нападения не называют терактом?

Мы не знаем. Когда в центре Барселоны Юнус Абуяакуб на фургоне сбил несколько десятков человек, полиция почти сразу объявила, что это теракт. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал нападение в Каталонии «джихадистской атакой». Российский президент Владимир Путин не выступил по поводу Сургута даже после того, как ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», хотя накануне выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя нападения в Сургуте, говорил о терроризме.