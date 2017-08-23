У посольства РФ в Берлине провели акцию в поддержку Серебренникова

В Берлине вечером 23 августа провели акцию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь».

У посольства, по словам организаторов, собрались около 50 человек. Несколько человек, судя по видео, скандировали «Свободу России!», а затем, как сообщает телеканал, читали отрывки из пьесы Шекспира на разных языках. При этом они надели на головы маски животных.