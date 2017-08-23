У посольства РФ в Берлине провели акцию в поддержку Серебренникова
В Берлине вечером 23 августа провели акцию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь».
У посольства, по словам организаторов, собрались около 50 человек. Несколько человек, судя по видео, скандировали «Свободу России!», а затем, как сообщает телеканал, читали отрывки из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» на разных языках. При этом они надели на головы маски животных.
Режиссер Кирилл Серебренников 23 августа был отправлен под домашний арест по делу о хищении 68 миллионов рублей, выделенных основанной им компании «Седьмая студия». Серебренников отказывается признать себя виновным и называет обвинение абсурдным.
Один из проектов, над которыми сейчас работает Серебренников, это постановка оперы «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка в Штутгартской опере. В театре говорят, что рассчитывают выпустить спектакль в срок, то есть к 22 октября.