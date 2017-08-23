Штутгартская опера выпустит спектакль Серебренникова. Несмотря на его домашний арест

23 августа Басманный суд отправил под домашний арест Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Это означает, что осенью режиссер не сможет отправиться в Германию, где он должен ставить спектакль. Предполагалось, что вторую половину сентября Серебренников проведет в Штутгартской опере, работая над постановкой оперы Хумпердинка «Гензель и Гретель». 18 сентября должна начаться финальная стадия репетиций, премьера запланирована на 22 октября. В театре утверждают, что спектакль выйдет в срок.

Премьера оперы «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка намечена в Штутгартской опере на 22 октября. Спектакль состоится, несмотря на решение российского суда, сказал «Медузе» директор по коммуникациям Штутгартской оперы Томас Кох.

«[Домашний арест] сильно нарушит всю его [Серебренникова] творческую работу. Тем не менее, премьера постановки оперы Хумпердинка „Гензель и Гретель“ 22 октября состоится. <…> Творческая работа Кирилла Серебренникова будет продолжена при поддержке всех сторон. Штутгартская опера надеется, что режиссер сможет приехать в Штутгарт на премьеру», — сказал он.

Последний месяц перед премьерой должны были идти финальные репетиции — режиссеру предстояло собрать воедино спектакль. Концепция постановки, декорации, костюмы, видео — уже готовы, а прогоны с участием оперных певцов и детского хора начались еще в конце прошлого сезона, объяснил Кох.

Как пишет Stuttgarter Nachrichten, Серебренников планировал перенести действие «Гензель и Гретель» в современную Европу. По его задумке, сказка братьев Гримм должна была превратиться в оперу о миграционном кризисе: однажды выходцы из Африки Гензель и Гретель проснутся в Германии — в сказочном лесе, где они заблудились. Постановку предполагалось дополнить кинематографическими вставками.

Чтобы снять подходящий материал, режиссер еще в апреле с небольшой командой ездил в Руанду снимать двух подростков из местной деревни. После этого Серебренников продолжил съемки руандийских детей в Германии: среди прочего, он документировал их первый полет на самолете и первый поход в театр. Во время февральской поездки в Штутгарт Серебренников объяснял, что видит в сказке братьев Гримм рассказ «о мечтах этих детей, которые хотят лучшей жизни и ищут счастья».

«Саломея», сцена из оперы Штрауса в постановке Кирилла Серебренникова Martin Sigmund / Oper Stuttgart

Видеохудожник Илья Шагалов, который работает над постановкой «Гензель и Гретель» вместе с Серебренниковым, подтвердил «Медузе», что подготовка к опере началась достаточно давно. «Мы выстраивали работу так, чтобы к выходу на сцену быть готовыми по максимуму, и своему расписанию мы следуем. Что касается моей части работы, я не останавливаюсь, и в театре тоже никто работу не останавливает».

По словам Шагалова, Кирилл Серебренников сам курировал съемку в Руанде и отснял вместе с оператором «невозможной красоты материал»; сейчас Шагалов обрабатывает его и кладет на музыку. «Дальше мне нужно будет реализовать этот материал на сцене, плюс [сделать] некоторый графический дизайн, организовать, как и на что проецируется видео. Но все уже отснято и практически готово, остались только последние штрихи в постпродакшене».

«Гензель и Гретель» — не первая постановка Серебренникова в Штутгартской опере. В 2015 году он ставил там «Саломею», которую тепло встретили зрители, критики и руководство театра. В «Саломее» режиссер обратился к теме исламского фундаментализма.