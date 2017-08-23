Меру пресечения Серебренникову выберет судья Ленская. Она арестовала Никиту Белых и разрешила обыскать квартиру Зои Световой

Ранее она санкционировала обыск в квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой, арест бывшего губернатора Никиты Белых и отправила на принудительное лечение фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова.

Следственный комитет запросил для худрука «Гоголь-центра» домашний арест. Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, статья предполагает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, руководство основанной им «Седьмой студии» похитило 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета, и обналичило их. Сам режиссер отказался признать вину, сославшись на то, что не занимался финансами студии.