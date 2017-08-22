«Это какая-то мстительная жестокость». Павел Лунгин о задержании Кирилла Серебренникова

Режиссер Павел Лунгин заявил, что задержание художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова — это «излишняя, мстительная жестокость».

«Нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения», — сказал Лунгин в интервью «Эху Москвы».

«Я надеюсь, что все деятели искусства и, вообще, люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла», — добавил он.

«Излишней мерой» задержание Серебренникова назвал в интервью РБК и руководитель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

«Он не насильник, не убийца, не грабитель, он не нападает на людей. Поэтому совершенно непонятно, к чему его задерживать. <…> Если у Следственного комитета есть подозрения на его счет, то пусть вызывают его на допрос, в суд», — сказал Сванидзе.

Как «избыточную меру» охарактеризовал задержание режиссера и глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.