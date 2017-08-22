«Это какая-то мстительная жестокость». Павел Лунгин о задержании Кирилла Серебренникова
Режиссер Павел Лунгин заявил, что задержание художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова — это «излишняя, мстительная жестокость».
«Нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения», — сказал Лунгин в интервью «Эху Москвы».
«Я надеюсь, что все деятели искусства и, вообще, люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла», — добавил он.
«Излишней мерой» задержание Серебренникова назвал в интервью РБК и руководитель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.
«Он не насильник, не убийца, не грабитель, он не нападает на людей. Поэтому совершенно непонятно, к чему его задерживать. <…> Если у Следственного комитета есть подозрения на его счет, то пусть вызывают его на допрос, в суд», — сказал Сванидзе.
Как «избыточную меру» охарактеризовал задержание режиссера и глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Арест режиссёра - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) August 22, 2017
«Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище было китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился, точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить. Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать», — сказал Павел Лунгин.