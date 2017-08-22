«Это какая-то мстительная жестокость». Павел Лунгин о задержании Кирилла Серебренникова

Эхо Москвы
09:37, 22 августа 2017
Надежный источник

Режиссер Павел Лунгин заявил, что задержание художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова — это «излишняя, мстительная жестокость».

«Нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения», — сказал Лунгин в интервью «Эху Москвы».

«Я надеюсь, что все деятели искусства и, вообще, люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла», — добавил он.

«Излишней мерой» задержание Серебренникова назвал в интервью РБК и руководитель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

«Он не насильник, не убийца, не грабитель, он не нападает на людей. Поэтому совершенно непонятно, к чему его задерживать. <…> Если у Следственного комитета есть подозрения на его счет, то пусть вызывают его на допрос, в суд», — сказал Сванидзе.

Как «избыточную меру» охарактеризовал задержание режиссера и глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище было китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился, точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить. Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать», — сказал Павел Лунгин.

Эхо Москвы
Следственный комитет объявил о задержании художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова 22 августа. В заявлении СК говорится, что Серебренников подозревается в организации хищения 68 миллионов рублей. Следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).
В мае дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», одним из основателей которой он был.
Обвинения по делу были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Малобродский, также ранее занимавший пост директора «Гоголь-центра» и Масляева находятся в СИЗО, Итин отправлен под домашний арест. Масляева, как сообщалось, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова, Малобродского и Итина.
У Серебренникова, как сообщалось, в деле несколько месяцев был статус свидетеля. При этом режиссер рассказал в одном из интервью, что у него отобрали загранпаспорт и он не может выехать за границу.

Дело "Седьмой студии"

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме