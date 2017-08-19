Названо имя главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

El Pais
06:32, 19 августа 2017
Требует подтверждения

Полиция Каталонии считает главным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне 22-летнего Йунеса Абуяакуба, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Вечером 18 августа глава полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что у версии, что за рулем фургона сидел Муса Укабир, становится «все меньше веса», сообщает El Pais. 

По его словам, полиция также практически отбросила версию, что водитель фургона был убит в Камбрильсе, передает La Vanguardia.

По данным СМИ, Абуяакуб — единственный остающийся на свободе член террористической ячейки, устроившей теракты в Барселоне и Камбрильсе. Другие три человека, о розыске которых сообщали СМИ, были опознаны как погибшие в Камбрильсе.

Траперо также рассказал, что террористы, по мнению следствия, изначально собирались устроить взрыв. На месте взорвавшегося дома в Альканаре, где преступники пытались изготовить бомбу, найдены следы трипероксида ацетона (это вещество называют «мать Сатаны») — взрывчатки, часто использовавшейся террористами из «Исламского государства».

После незапланированного взрыва в Альканаре, при котором, как считается, погибли двое членов ячейки, террористы стали искать другой способ совершения атаки.

В результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Водителю фургона, который сбил пешеходов на улице Рамбла в центре города, удалось скрыться. Ответственность за случившееся взяли на себя террористы из «Исламского государства».
Через несколько часов пятеро преступников совершили нападение на пешеходов в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны; одна женщина погибла и шесть человек пострадали, в том числе полицейский. Все нападавшие были убиты.
По данным СМИ, полиция подозревает в организации преступлений террористическую ячейку из 12 человек. Четыре предполагаемых преступника задержаны, пятеро были убиты в Камбрильсе, двое погибли при случайном взрыве в Альканаре накануне теракта. Один человек — 22-летний Йунес Абуяакуб — остается на свободе.

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Теракты в Каталонии

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