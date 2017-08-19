Названо имя главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

Полиция Каталонии считает главным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне 22-летнего Йунеса Абуяакуба, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Вечером 18 августа глава полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что у версии, что за рулем фургона сидел Муса Укабир, становится «все меньше веса», сообщает El Pais.

По его словам, полиция также практически отбросила версию, что водитель фургона был убит в Камбрильсе, передает La Vanguardia.

По данным СМИ, Абуяакуб — единственный остающийся на свободе член террористической ячейки, устроившей теракты в Барселоне и Камбрильсе. Другие три человека, о розыске которых сообщали СМИ, были опознаны как погибшие в Камбрильсе.

Траперо также рассказал, что террористы, по мнению следствия, изначально собирались устроить взрыв. На месте взорвавшегося дома в Альканаре, где преступники пытались изготовить бомбу, найдены следы трипероксида ацетона (это вещество называют «мать Сатаны») — взрывчатки, часто использовавшейся террористами из «Исламского государства».

После незапланированного взрыва в Альканаре, при котором, как считается, погибли двое членов ячейки, террористы стали искать другой способ совершения атаки.