El Pais: исполнитель теракта в Барселоне был убит полицией в Камбрильсе

Водитель фургона, сбивший более ста человек в Барселоне 17 августа, был среди предполагаемых террористов, убитых в Камбрильсе через несколько часов. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Ранее об этом сообщило издание El Periodico, по информации которого этот человек — Муса Укабир, младший брат задержанного по делу о теракте Дрисса Укабира. По данным СМИ, он, как и еще три человека, находится в розыске.

Официально эти данные — в том числе то, что именно Муса Укабир был исполнителем теракта в Барселоне — пока не подтверждены.