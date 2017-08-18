El Pais: исполнитель теракта в Барселоне был убит полицией в Камбрильсе
Водитель фургона, сбивший более ста человек в Барселоне 17 августа, был среди предполагаемых террористов, убитых в Камбрильсе через несколько часов. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.
Ранее об этом сообщило издание El Periodico, по информации которого этот человек — Муса Укабир, младший брат задержанного по делу о теракте Дрисса Укабира. По данным СМИ, он, как и еще три человека, находится в розыске.
Официально эти данные — в том числе то, что именно Муса Укабир был исполнителем теракта в Барселоне — пока не подтверждены.
В результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Водителю фургона, который сбил пешеходов на улице Рамбла в центре города, удалось скрыться.
Ночью пятеро преступников совершили нападение на пешеходов в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны; одна женщина погибла и шесть человек пострадали, в том числе полицейский. Все нападавшие были убиты.
По данным СМИ, полиция подозревает в организации преступлений террористическую ячейку. Четыре предполагаемых преступника задержаны, пятеро были убиты. Еще четверо находятся в розыске, однако один из них — Муса Укабир — предположительно, был убит.