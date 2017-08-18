В совершении терактов в Каталонии заподозрили ячейку из 12 террористов

El Pais
09:25, 18 августа 2017
Требует подтверждения

Испанские правоохранительные органы считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе подготовила ячейка из 12 человек. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет El Pais.

Пятеро нападавших были убиты в Камбрильсе в ночь на 18 августа. Еще трое подозреваемых задержаны. В результате в розыске остаются четверо предполагаемых террористов, один из которых — водитель фургона, сбившего пешеходов в Барселоне.

Водителем, по неподтвержденным данным, мог быть 17-летний Муса Укабир — младший брат задержанного Дриса Укабира. Паспорт Дриса Укабира использовали для аренды фургона.

Муса Укабир
В результате наезда фургона на прохожих в Барселоне погибли 13 человек, более ста получили травмы. Затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе, где пострадали шестеро.
Оба теракта полиция связывает со взрывом, который в ночь на 17 августа произошел в Альканаре. Тогда погибла женщина. Предполагается, что причиной стало изготовление взрывчатки.

Теракты в Каталонии

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Теракты в Каталонии