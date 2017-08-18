Мэр Сиэтла предложил снести памятник конфедератам и статую Ленина

Мэр Сиэтла Эд Мюррей предложил демонтировать памятник солдатам, сражавшимся за Конфедерацию во время гражданской войны в США, и статую Владимира Ленина. Эти монументы, по словам мэра, являются символами насилия и ненависти.

Памятник конфедератам и статуя Ленина в Сиэтле установлены на участках земли, которые находятся в частной собственности. Тем не менее, мэр считает необходимым снести их.

Говоря о статуе Ленина, Мюррей заявил, что она «делает идола из основателя авторитарного советского режима».