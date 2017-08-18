Мэр Сиэтла предложил снести памятник конфедератам и статую Ленина
Мэр Сиэтла Эд Мюррей предложил демонтировать памятник солдатам, сражавшимся за Конфедерацию во время гражданской войны в США, и статую Владимира Ленина. Эти монументы, по словам мэра, являются символами насилия и ненависти.
Памятник конфедератам и статуя Ленина в Сиэтле установлены на участках земли, которые находятся в частной собственности. Тем не менее, мэр считает необходимым снести их.
Говоря о статуе Ленина, Мюррей заявил, что она «делает идола из основателя авторитарного советского режима».
Seattle’s mayor: Lenin statue needs to come down https://t.co/bF6yZ75Cct pic.twitter.com/OfXAZCdQEV— #Q13FOX (@Q13FOX) August 18, 2017
«Мы никогда не должны забывать свою историю, но мы также не должны обожествлять тех, кто совершал жестокие преступления и стремился разделить нас на основании того, кто мы есть и откуда мы», — заявил Эд Мюррей (англ. яз.).