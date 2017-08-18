Мэр Сиэтла предложил снести памятник конфедератам и статую Ленина

The Seattle Times
07:38, 18 августа 2017
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Мэр Сиэтла Эд Мюррей предложил демонтировать памятник солдатам, сражавшимся за Конфедерацию во время гражданской войны в США, и статую Владимира Ленина. Эти монументы, по словам мэра, являются символами насилия и ненависти.

Памятник конфедератам и статуя Ленина в Сиэтле установлены на участках земли, которые находятся в частной собственности. Тем не менее, мэр считает необходимым снести их.

Говоря о статуе Ленина, Мюррей заявил, что она «делает идола из основателя авторитарного советского режима».

«Мы никогда не должны забывать свою историю, но мы также не должны обожествлять тех, кто совершал жестокие преступления и стремился разделить нас на основании того, кто мы есть и откуда мы», — заявил Эд Мюррей (англ. яз.).

The Seattle Times
Памятники конфедератам, сражавшимся в гражданской войне за южные рабовладельческие штаты, многие американцы воспринимают как символы расизма. В целом ряде штатов проходили кампании по сносу таких монументов.
Пятиметровая статуя Ленина, которая установлена в Сиэтле, была изготовлена в Чехословакии. После падения советского режима в этой стране памятник демонтировали. Впоследствии его купил американский учитель Льюис Карпентер. С 1995 года статуя выставлена на продажу.

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