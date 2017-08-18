Мэр Нью-Йорка велел убрать c Бродвея табличку в память о лидере французских коллаборационистов маршале Петене

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что после событий в Шарлотсвилле в городе будет проведена проверка на наличие «символов ненависти».

«Одной из первых будет убрана табличка в Каньоне героев в память о сотрудничавшем с нацистами Филиппе Петене», — написал де Блазио в твиттере.

The commemoration for Nazi collaborator Philippe Pétain in the Canyon of Heroes will be one of the first we remove. https://t.co/hAnGmkCdtg — Bill de Blasio (@NYCMayor) August 16, 2017

Проверку планируется провести за 90 дней. Какие еще «символы ненависти» есть на городском имуществе в Нью-Йорке, не сообщается.