Мэр Нью-Йорка велел убрать c Бродвея табличку в память о лидере французских коллаборационистов маршале Петене
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что после событий в Шарлотсвилле в городе будет проведена проверка на наличие «символов ненависти».
«Одной из первых будет убрана табличка в Каньоне героев в память о сотрудничавшем с нацистами Филиппе Петене», — написал де Блазио в твиттере.
The commemoration for Nazi collaborator Philippe Pétain in the Canyon of Heroes will be one of the first we remove. https://t.co/hAnGmkCdtg— Bill de Blasio (@NYCMayor) August 16, 2017
Проверку планируется провести за 90 дней. Какие еще «символы ненависти» есть на городском имуществе в Нью-Йорке, не сообщается.
Маршалл Анри-Филипп Петен — французский военачальник, участник Первой мировой войны, который в 1940-м после оккупации немцами севера Франции в возрасте 84 лет возглавил коллаборационистское правительство (так называемый режим Виши), призвав французов сотрудничать с нацистами. После войны его приговорили к расстрелу за измену; приговор был заменен на пожизненное заключение.
Табличка в честь Петена появилась на Бродвее в Нью-Йорке после торжественного парада, который прошел в 1931 году в связи с его заслугами в годы Первой мировой войны. Всего там есть более 200 табличек в честь людей, которые стали героями таких парадов начиная с 1886 года; это место называется Каньоном героев.
Власти ряда американских городов объявили о намерении избавиться от «символов ненависти» после событий в Шарлотсвилле (Виргиния), где в середине августа прошли столкновения между ультраправыми, которые протестовали против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Э. Ли, и их оппонентами. Пострадали десятки человек; одна женщина погибла в результате наезда одного из ультраправых активистов на толпу демонстрантов.