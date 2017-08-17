Приговоренный к пожизненному заключению бывший сенатор Изместьев попросил о помиловании

The Bell
18:17, 17 августа 2017
Требует подтверждения

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный пожизненно за организацию убийств, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании, сообщает The Bell со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников издания, основанием для подачи прошения о помиловании, стало заявление следователя Алексея Весельева , возглавлявшего группу по расследованию дела в отношении главы АФК «Система» Евгения Евтушенкова.

Следователь Весельев в заявлении, составленном в 2015 году, сообщил, что Изместьев дал показания против Евтушенкова.

«Благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК Башнефть стоимостью 260 млрд руб. были возвращены Росимуществу», — говорится в заявлении следователя, с которым ознакомилось издание.

Адвокат Изместьева и представитель ФСИН от каких-либо комментариев отказались. Получить комментарии в комиссии по помилованиям при главе Башкирии The Bell не удалось.

В июле стало известно, что помиловать Изместьева попросила президента РФ Владимира Путина правозащитник Людмила Алексеева. Путин, по словам Алексеевой, обещал ее просьбу выполнить.

Один из источников The Bell говорит, что сейчас Изместьев находится в одном из московских СИЗО и дает новые показания на Владимира Евтушенкова. Подтвердить эту информацию в других источниках не удалось.

The Bell
Игорь Изместьев, занимавшийся нефтяным бизнесом, был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год. В 2007 году он был арестован по подозрению в причастности к организации нескольких убийств и покушений, в том числе, на Урала Рахимова — сына главы Башкирии. В 2010 году Изместьев был приговорен к пожизненному заключению.
Компании, связанные с Уралом Рахимовым, участвовали в приватизации предприятий башкирского ТЭК. Впоследствии эти предприятия были объединены под брендом «Башнефть». В 2005 году Урал Рахимов продал контрольный пакет «Башнефти» АФК «Система».
В 2014 году глава АФК «Система» Евгений Евтушенков стал фигурантом уголовного дела о незаконной приватизации башкирского ТЭК. Принадлежавший АФК «Системе» пакет акций «Башнефти» был возвращен государству. АФК «Система» не стала оспаривать возврат акций, и вскоре после этого Евтушенков был отпущен из-под домашнего ареста.
В 2016 году госпакет акций «Башнефти» приобрела «Роснефть». По версии следствия, за подготовку заключения по сделке о приватизации «Башнефти», Алексей Улюкаев, занимавший в тот момент пост министра экономического развития, вымогал взятку у «Роснефти» в размере двух миллионов долларов. Улюкаев свою вину не признает.
В мае 2017 года «Роснефть» подала в суд на АФК «Систему», потребовав около 170 миллиардов рублей. В такую сумму государственная компания оценила ущерб от того, как «Система» управляла «Башнефтью». «Система» претензии «Роснефти» отвергает.

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