Приговоренный к пожизненному заключению бывший сенатор Изместьев попросил о помиловании
Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный пожизненно за организацию убийств, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании, сообщает The Bell со ссылкой на два осведомленных источника.
По словам собеседников издания, основанием для подачи прошения о помиловании, стало заявление следователя Алексея Весельева , возглавлявшего группу по расследованию дела в отношении главы АФК «Система» Евгения Евтушенкова.
Следователь Весельев в заявлении, составленном в 2015 году, сообщил, что Изместьев дал показания против Евтушенкова.
«Благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК Башнефть стоимостью 260 млрд руб. были возвращены Росимуществу», — говорится в заявлении следователя, с которым ознакомилось издание.
Адвокат Изместьева и представитель ФСИН от каких-либо комментариев отказались. Получить комментарии в комиссии по помилованиям при главе Башкирии The Bell не удалось.
В июле стало известно, что помиловать Изместьева попросила президента РФ Владимира Путина правозащитник Людмила Алексеева. Путин, по словам Алексеевой, обещал ее просьбу выполнить.
Один из источников The Bell говорит, что сейчас Изместьев находится в одном из московских СИЗО и дает новые показания на Владимира Евтушенкова. Подтвердить эту информацию в других источниках не удалось.