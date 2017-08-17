Приговоренный к пожизненному заключению бывший сенатор Изместьев попросил о помиловании

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный пожизненно за организацию убийств, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании, сообщает The Bell со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников издания, основанием для подачи прошения о помиловании, стало заявление следователя Алексея Весельева , возглавлявшего группу по расследованию дела в отношении главы АФК «Система» Евгения Евтушенкова.

Следователь Весельев в заявлении, составленном в 2015 году, сообщил, что Изместьев дал показания против Евтушенкова.

«Благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК Башнефть стоимостью 260 млрд руб. были возвращены Росимуществу», — говорится в заявлении следователя, с которым ознакомилось издание.

Адвокат Изместьева и представитель ФСИН от каких-либо комментариев отказались. Получить комментарии в комиссии по помилованиям при главе Башкирии The Bell не удалось.

В июле стало известно, что помиловать Изместьева попросила президента РФ Владимира Путина правозащитник Людмила Алексеева. Путин, по словам Алексеевой, обещал ее просьбу выполнить.