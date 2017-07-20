Людмила Алексеева: Путин пообещал освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева, осужденного за убийства

Правозащитница Людмила Алексеева на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила его освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева. Как рассказала Алексеева после встречи, глава государства пообещал помиловать осужденного за убийства бизнесмена.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

«Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: «Да». Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание», — пересказала Людмила Алексеева разговор с Путиным, который приезжал поздравлять ее с 90-летием.