Людмила Алексеева: Путин пообещал освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева, осужденного за убийства

Интерфакс
13:00, 20 июля 2017

Правозащитница Людмила Алексеева на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила его освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева. Как рассказала Алексеева после встречи, глава государства пообещал помиловать осужденного за убийства бизнесмена.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

«Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: «Да». Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание», — пересказала Людмила Алексеева разговор с Путиным, который приезжал поздравлять ее с 90-летием.

«Я президенту сказала: «Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело — помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие», — рассказала Алексеева.

Интерфакс
Игорь Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год. Кроме того, он занимался нефтяным бизнесом. В 2007 году сотрудники ФСБ задержали Изместьева в аэропорту Бишкека, куда он прилетел на переговоры. Его заподозрили в причастности к убийству нотариуса Галины Перепелкиной — супруги его бывшего делового партнера Юрия Бушуева.
В 2010 году Изместьева приговорили к пожизненному заключению. Его обвиняли в организации нескольких убийств, а также покушении на Урала Рахимова — сына руководителя Башкирии Муртазы Рахимова. По данным следствия, Изместьев был связан с кингисеппской группировкой киллеров.
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