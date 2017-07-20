Людмила Алексеева: Путин пообещал освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева, осужденного за убийства
Правозащитница Людмила Алексеева на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила его освободить бывшего сенатора Игоря Изместьева. Как рассказала Алексеева после встречи, глава государства пообещал помиловать осужденного за убийства бизнесмена.
«Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: «Да». Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание», — пересказала Людмила Алексеева разговор с Путиным, который приезжал поздравлять ее с 90-летием.
«Я президенту сказала: «Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело — помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие», — рассказала Алексеева.