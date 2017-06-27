170 миллиардов рублей — это чуть меньше, чем годовая прибыль самой государственной «Роснефти», крупнейшей компании в России. Иски на такие суммы российские суды за всю свою историю рассматривали всего несколько раз. Самым крупным из них был (тогда речь шла о десятках миллиардов долларов) иск Федеральной налоговой службы к «ЮКОСу» — и закончился он банкротством нефтяной компании.