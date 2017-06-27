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«Роснефть» против АФК «Система» — главная история современного российского бизнеса. И вот почему
Противостояние государственной компании «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, и АФК «Система», принадлежащей Владимиру Евтушенкову, длится уже несколько лет. «Роснефть» мало того что получила нефтяные активы «Системы», так еще и пытается через суд взыскать с нее 170 миллиардов рублей. Это судебное разбирательство — главное, что сейчас происходит в российском бизнесе. И вот почему.
Иск на 170 миллиардов рублей — уникальный случай в России
170 миллиардов рублей — это чуть меньше, чем годовая прибыль самой государственной «Роснефти», крупнейшей компании в России. Иски на такие суммы российские суды за всю свою историю рассматривали всего несколько раз. Самым крупным из них был (тогда речь шла о десятках миллиардов долларов) иск Федеральной налоговой службы к «ЮКОСу» — и закончился он банкротством нефтяной компании.
По данным «Спарка», на которые ссылается ТАСС, за 20 лет «Роснефть» выступала истцом в 500 делах, предъявив претензии на 124 миллиарда рублей. Иск к «Системе» перекрывает все эти 500 дел.
Иск «Роснефти» уникален не только по сумме
Самое удивительное в нем — сами претензии. Суть такова: АФК «Система» в начале 2010-х годов устроила реорганизацию «Башнефти», которая ей в этой время принадлежала. Она якобы была настолько невыгодной, что «Башнефть» на этом потеряла 170 миллиардов рублей. Таким образом, получается, что «Система» проводила реорганизацию в ущерб самой себе.
Позднее Росимущество отобрало «Башнефть» у «Системы», а затем приватизировало компанию второй раз — и на этот раз она досталась «Роснефти». Вот что о той реорганизации говорят юристы «Роснефти»: «Ответчики [АФК „Система“] понимали, что владеют активом незаконно, понимали краткосрочность своего владения, и именно это понимание является следствием того, что они выводят из „Башнефти“ финансовые средства, выводят активы под видом непрофильных, существенные для компании активы». При этом ни одна конкретная сделка в рамках реорганизации в суде не оспаривается. Не говорится и о хищениях — в противном случае логичнее было бы идти в уголовный суд.
Как именно считалась оценка ущерба в 170 миллиардов рублей, неизвестно, но, как отмечал Forbes, она близка к общей сумме дивидендов, полученных «Системой» от «Башнефти».
Иск — продолжение сложного противостояния «Роснефти» и «Системы»
«Башнефть», по некоторым данным, могла входить в перечень интересных Игорю Сечину активов еще с 2003 года, хотя официально это никогда не подтверждалось. «Роснефть», которой Сечин руководит с 2012-го, по данным источников деловых СМИ, интересовалась «Башнефтью» с 2009-го — но в то время смене собственника активно противостояла «Система», основной акционер «Башнефти».
В июле 2014 года Владимир Евтушенков заявил, что «Башнефть» пытаются атаковать некие рейдеры. Вскоре после этого миллиардера посадили под домашний арест по подозрению в легализации имущества, а Мосгорсуд передал «Башнефть» в собственность государства — якобы ее приватизация (осуществленная не «Системой», а предыдущим собственником) была проведена незаконно. После этого Евтушенкову — за отсутствием состава преступления — домашний арест отменили.
В октябре 2016 года «Роснефть» купила «Башнефть» у государства. Публично критиковавший эту сделку министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан — по версии следствия, он вымогал взятку у «Роснефти».
Вокруг иска много сомнительных операций
В середине июня несколько СМИ, в том числе «Ведомости» и РБК, сообщили, что «Роснефть» отказалась от иска к «Системе». Эту информацию подтвердили и в Арбитражном суде Башкирии. Акции «Системы» успели резко вырасти — и тут выяснилось, что никакого отказа от иска не было. «Роснефть» назвала случившееся провокацией, акции «Системы» вновь упали, а кто-то смог получить на этом скачке стоимости акций хорошую прибыль. АФК «Система» уже попросила Центробанк провести расследование на предмет возможного манипулирования ее акциями.
Решение суда может серьезно повлиять на одну из самых больших компаний России
Если представить, что суд решит в пользу «Роснефти» (на первом заседании, которое состоялось 27 июня, судья отклонил все ходатайства «Системы»), по компании Владимира Евтушенкова будет нанесен второй за последние годы ощутимый удар (первым была, собственно, потеря «Башнефти»).
В 2014 году Forbes оценивал состояние Евтушенкова в девять миллиардов долларов, в 2017-м — в 3,5 миллиарда. А вот как упали депозитарные расписки «Системы» на Лондонской бирже, когда стало известно об иске «Роснефти»:
От решения суда зависит оценка инвестиционного климата в России
Правда, у сторон конфликта разные мнения по этому поводу. В «Роснефти» считают, что инвестиционный климат только улучшится — потому что этот прецедент сделает «более ответственным поведение менеджмента и акционеров» в стране.
У «Системы» прямо противоположное мнение: кто захочет участвовать в приватизации в России, если в любой момент государство может забрать актив обратно, перепродать, а вскоре после этого выставить иск за плохое управление компанией? Независимые директора «Системы» даже написали по этому поводу письмо президенту Владимиру Путину, он через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова ответил, что угроз инвестклимату не видит.