Твит Барака Обамы после беспорядков в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории

Сообщение, написанное 44-м президентом США Бараком Обамой в твитере после беспорядков в Шарлотсвилле, стало самым популярным в истории этого сервиса.

Твит Обамы, написанный 13 августа, к 16 августа набрал 2,9 миллиона лайков, его ретвитнули почти 1,2 миллиона раз.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

В твите, опубликованном после столкновений в Шарлотсвилле между ультраправыми и их противниками, Обама процитировал Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии».

До недавнего времени самым популярным твитом считалась запись, сделанная певицей Арианой Гранде после теракта 23 мая, произошедшего во время ее концерта в Манчестере.