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Твит Барака Обамы после беспорядков в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории

Voice of America
06:59, 16 августа 2017
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Сообщение, написанное 44-м президентом США Бараком Обамой в твитере после беспорядков в Шарлотсвилле, стало самым популярным в истории этого сервиса.

Твит Обамы, написанный 13 августа, к 16 августа набрал 2,9 миллиона лайков, его ретвитнули почти 1,2 миллиона раз.

В твите, опубликованном после столкновений в Шарлотсвилле между ультраправыми и их противниками, Обама процитировал Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии».

До недавнего времени самым популярным твитом считалась запись, сделанная певицей Арианой Гранде после теракта 23 мая, произошедшего во время ее концерта в Манчестере.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Виргиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Более 30 человек получили ранения, один человек погиб, когда в группу противников ультраправых намеренно врезался автомобиль. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Действующий президент США Дональд Трамп, делая первое заявление о беспордяках в Шарлотсвилле, осудил насилие в целом, но не стал упоминать ультраправых. Такое заявление Трампа вызвало резкую критику, как среди демократов, так и среди его соратников по Республиканской партии.
Позже Трамп выступил с отдельным заявлением, указав, что «у неонацистов и ксенофобов» нет ничего общего с американскими идеалами.

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