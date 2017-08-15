Подрядчик мэрии Москвы с 2014 года моделировал массовое расселение и снос пятиэтажек

Мэрия Москвы на протяжении нескольких лет разрабатывала планы по массовому расселению и сносу домов в микрорайонах города, хотя в начале 2017 года это было представлено как инициатива снизу. Как выяснил специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, научно-практический центр «Развитие города», получающий финансирование от стройкомплекса Москвы, с 2014 года моделировал волновое переселение жителей пятиэтажек.

Исследования «Развития города» на протяжении трех лет затрагивали массовое расселение домов в 41 микрорайоне, из которых все, кроме одного, затем были представлены в голосовании по программе реновации.

Идея массового сноса пятиэтажек была формально предложена 7 февраля 2017 года на съезде Совета муниципальных депутатов представителем Бабушкинского района Алексеем Лисовенко. На съезде присутствовал мэр Сергей Собянин, который заявил, что понадобятся «неординарные решения». Но еще до начала съезда на сайте московского стройкомплекса появилась новость о том, что Лисовенко предложил продолжить программу сноса пятиэтажек.

Источники «Медузы» в мэрии рассказали, что о программе реновации хотели объявить в конце 2017 года — после завершения сноса пятиэтажек, начатого при мэре Юрии Лужкове. Программу начали раньше по инициативе вице-мэра Анастасии Раковой, рассказали источники в стройкомплексе. Официально в мэрии отказались комментировать роль Раковой в программе реновации.

Полностью расследование Ивана Голунова можно прочитать тут.