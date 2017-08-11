Snapchat: Роскомнадзор добавил мессенджер в реестр без нашего ведома

Американская корпорация Snap заявила, что Роскомнадзор добавил мессенджер Snapchat в реестр организаторов распространения информации без их ведома.

В Snap пояснили, что российское ведомство запросило у них «очень базовую контактную информацию», но не пояснило, для каких целей. При этом в компании подчеркнули, что передавали данные «не для того, чтобы нас зарегистрировали».

Представитель Snap пояснил Русской службе «Би-би-си», что они не собираются выполнять требования о хранении данных пользователей и передаче информации ФСБ.