Snapchat: Роскомнадзор добавил мессенджер в реестр без нашего ведома
Американская корпорация Snap заявила, что Роскомнадзор добавил мессенджер Snapchat в реестр организаторов распространения информации без их ведома.
В Snap пояснили, что российское ведомство запросило у них «очень базовую контактную информацию», но не пояснило, для каких целей. При этом в компании подчеркнули, что передавали данные «не для того, чтобы нас зарегистрировали».
Представитель Snap пояснил Русской службе «Би-би-си», что они не собираются выполнять требования о хранении данных пользователей и передаче информации ФСБ.
О включении мессенджера Snapchat в реестр распространителей информации Роскомнадзор отчитался 10 августа. Ранее за отказ предоставить контактные данные для регистрации были заблокированы Zello, Blackberry и Line.
Мессенджер Telegram был включен в реестр в июне 2017 года после того, как глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать сервис в случае отказа. Создатель Telegram Павел Дуров заметил, что не намерен сотрудничать с российскими властями и передавать данные пользователей.
В августе стало известно, что в рамках взаимодействия с зарегистрированными организаторами распространения информации ФСБ планирует получать от них подробные данные о переписке и круге общения пользователей.