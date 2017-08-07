Сокуров, Лунгин и Познер попросили выпустить бывшего директора «Гоголь-центра» из-под стражи

ТАСС
06:40, 7 августа 2017

Режиссеры, писатели и актеры написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — фигуранта дела о хищении бюджетных средств.

«Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна», — говорится в открытом письме, переданном ТАСС руководством «Гоголь-центра».

Письмо с просьбой об изменении меры пресечения Малобродскому, в числе прочих подписали режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, журналист Владимир Познер, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев и Сергей Женовач, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн и музыкант Андрей Макаревич.

В письме также отмечается, что «театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела „Седьмой студии“, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами».

ТАСС
Алексей Малобродский был арестован 21 июня по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие утверждает, что «Сон в летнюю ночь» не было поставлен, хотя спектакль несколько лет идет в «Гоголь-центре».
В середине июля на заседании суда, где рассматривалось продление срока ареста Малобродского, представители прокуратуры заявили, что он был незаконно помещен в СИЗО. Несмотря на это суд принял решение продлить срок ареста бывшего директора «Седьмой студии» до 19 октября.
9 августа Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на продление Малобродскому срока ареста.
В рамках дела «Седьмой студии» прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра». Бывший бухгалтер студии Нина Масляева была заключена, бывший гендиректор Юрий Итин отправлен под домашний арест. Сам Серебренников был допрошен как свидетель.

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