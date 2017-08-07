Сокуров, Лунгин и Познер попросили выпустить бывшего директора «Гоголь-центра» из-под стражи
Режиссеры, писатели и актеры написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — фигуранта дела о хищении бюджетных средств.
«Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна», — говорится в открытом письме, переданном ТАСС руководством «Гоголь-центра».
Письмо с просьбой об изменении меры пресечения Малобродскому, в числе прочих подписали режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, журналист Владимир Познер, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев и Сергей Женовач, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн и музыкант Андрей Макаревич.
В письме также отмечается, что «театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела „Седьмой студии“, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами».