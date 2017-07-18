Прокуратура назвала незаконным арест бывшего директора «Гоголь-центра»

Прокуратура заявила в суде по мере пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, что он был заключен под стражу незаконно.

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель прокуратуры.

Малобродский был заключен под стражу 21 июня по обвинению в мошенничестве. Из слов представителя прокуратуры следует, что обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело.

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