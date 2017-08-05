Главный редактор «Новой газеты»: у Али Феруза после избиения конвоирами появились боли в сердце

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что у журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова) после избиения конвоирами начались боли в сердце. Об этом он написал после посещения Феруза в центре временного содержания иностранцев, где тот находится после решения Басманного суда о его выдворении.

«В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть», — сообщил Муратов.

Он напомнил, что во время транспортировки журналиста из суда в центр временного содержания конвойный несколько раз применил к нему электрошок, а затем ударил в область лопатки уже выключенным прибором.

«На спине Феруза я увидел огромную гематому багрово-фиолетового цвета, которая в некоторых местах уже начала желтеть», — рассказал главный редактор «Новой газеты».