Главный редактор «Новой газеты»: у Али Феруза после избиения конвоирами появились боли в сердце

Новая газета
14:09, 5 августа 2017
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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что у журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова) после избиения конвоирами начались боли в сердце. Об этом он написал после посещения Феруза в центре временного содержания иностранцев, где тот находится после решения Басманного суда о его выдворении.

«В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть», — сообщил Муратов.

Он напомнил, что во время транспортировки журналиста из суда в центр временного содержания конвойный несколько раз применил к нему электрошок, а затем ударил в область лопатки уже выключенным прибором.

«На спине Феруза я увидел огромную гематому багрово-фиолетового цвета, которая в некоторых местах уже начала желтеть», — рассказал главный редактор «Новой газеты».

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить из России Али Феруза, который имеет гражданство Узбекистана, за нарушение миграционного законодательства.
Сам Феруз и его коллеги из «Новой газеты» говорят, что в Узбекистане его жизни угрожает опасность — по его словам, местные спецслужбы ранее пытали его, принуждая к сотрудничеству. Журналист подавал в России прошение об убежище, но ему отказали.
Европейский суд по правам человека после запроса адвокатов Али Феруза предписал России не выдворять его за пределы страны до полного рассмотрения его жалобы.

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