СПЧ: высылка из России журналиста «Новой» Али Феруза противоречит Конституции

СПЧ при президенте РФ
07:54, 3 августа 2017
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Совет по правам человека при президенте России заявил, что выдворение из страны журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) противоречит Конституции. Об этом говорится в сообщении о получении письма из «Новой газеты» на имя президента Владимира Путина.

По мнению совета, поскольку у Феруза есть родственники, которые являются гражданами России, то в случае высылки будет нарушена статья 38 основного закона — она гарантирует защиту семьи. В совете напомнили, что право на уважение семейной жизни гарантировано также Конвенцией о защите прав человека.

СПЧ «не один месяц» занимается делом Феруза и намерен добиваться решения проблемы.

СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

СПЧ при президенте РФ
1 августа Басманный суд Москвы постановил выслать Феруза из России за нарушение правил пребывания в стране. Феруз является гражданином Узбекистана, но, по утверждению «Новой газеты», родился в России. В Узбекистане журналист опасается преследования со стороны местных спецслужб.
После решения суда Феруз предпринял попытку самоубийства в знак протеста.

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