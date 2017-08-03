СПЧ: высылка из России журналиста «Новой» Али Феруза противоречит Конституции

Совет по правам человека при президенте России заявил, что выдворение из страны журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) противоречит Конституции. Об этом говорится в сообщении о получении письма из «Новой газеты» на имя президента Владимира Путина.

По мнению совета, поскольку у Феруза есть родственники, которые являются гражданами России, то в случае высылки будет нарушена статья 38 основного закона — она гарантирует защиту семьи. В совете напомнили, что право на уважение семейной жизни гарантировано также Конвенцией о защите прав человека.

СПЧ «не один месяц» занимается делом Феруза и намерен добиваться решения проблемы.