Песков: власти РФ не могут «закрыть глаза» на миграционные нарушения журналиста «Новой газеты»
Власти России не могут «закрыть глаза» на нарушения миграционного законодательства, допущенные журналистом «Новой газеты» Али Ферузом (Худоберди Нурматовым), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация очень сложная», — сказал он, добавив, что в Кремле знают о деле Али Феруза, которого суд постановил выдворить из России, и обращали на него внимание миграционных и других властей.
«Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — сказал представитель Кремля.
1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать из России в Узбекистан журналиста Али Феруза, сотрудничающего с «Новой газетой», из-за нарушения им миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.
В поддержку Али Феруза, в числе прочих, выступил Совет по правам человека при президенте РФ, заявивший, что высылка журналиста противоречит Конституции, так как у него есть родственники в России.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил DW, что издание пытается добиться, чтобы Али Феруз был переправлен в одну из европейских стран по линии Красного Креста. В качестве одного из вариантов, рассказал он, рассматривается Германия.
Али Феруз просил убежище в России, утверждая, что в Узбекистане его преследуют спецслужбы. В мае, сообщали источники РИА Новости, в убежище ему было отказано. Собеседники агентства также заявляли, что журналист в 2008 году фигурировал в уголовном деле о терроризме, которое расследовали российские правоохранительные органы.