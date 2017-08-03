Песков: власти РФ не могут «закрыть глаза» на миграционные нарушения журналиста «Новой газеты»

Власти России не могут «закрыть глаза» на нарушения миграционного законодательства, допущенные журналистом «Новой газеты» Али Ферузом (Худоберди Нурматовым), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация очень сложная», — сказал он, добавив, что в Кремле знают о деле Али Феруза, которого суд постановил выдворить из России, и обращали на него внимание миграционных и других властей.