Песков: власти РФ не могут «закрыть глаза» на миграционные нарушения журналиста «Новой газеты»

ТАСС
11:12, 3 августа 2017
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Власти России не могут «закрыть глаза» на нарушения миграционного законодательства, допущенные журналистом «Новой газеты» Али Ферузом (Худоберди Нурматовым), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация очень сложная», — сказал он, добавив, что в Кремле знают о деле Али Феруза, которого суд постановил выдворить из России, и обращали на него внимание миграционных и других властей.

«Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — сказал представитель Кремля. 

ТАСС
1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать из России в Узбекистан журналиста Али Феруза, сотрудничающего с «Новой газетой», из-за нарушения им миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.
В поддержку Али Феруза, в числе прочих, выступил Совет по правам человека при президенте РФ, заявивший, что высылка журналиста противоречит Конституции, так как у него есть родственники в России.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил DW, что издание пытается добиться, чтобы Али Феруз был переправлен в одну из европейских стран по линии Красного Креста. В качестве одного из вариантов, рассказал он, рассматривается Германия.
Али Феруз просил убежище в России, утверждая, что в Узбекистане его преследуют спецслужбы. В мае, сообщали источники РИА Новости, в убежище ему было отказано. Собеседники агентства также заявляли, что журналист в 2008 году фигурировал в уголовном деле о терроризме, которое расследовали российские правоохранительные органы.

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