«Мы рассчитываем, что Али останется жив». «Новая газета» попросила Путина помочь журналисту, которого выдворяют в Узбекистан

Редакция «Новой газеты» направила президенту РФ Владимиру Путину коллективное письмо в связи с решением Басманного суда Москвы выдворить из страны журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова). По мнению журналистов, в Узбекистане, куда, скорее всего, будет выслан Феруз, ему угрожает опасность.

О чем именно говорится в письме журналистов Путину, не уточняется. К президенту России также обратилась мать Феруза, жительница Алтайского края Зоя Нурматова.

«Мы считаем: если по каким-то неизвестным причинам российские власти не хотят, чтобы Али находился в нашей стране, то у него должна быть возможность выехать в третью страну по его выбору», — сказано в сообщении редакции.

Вечером 2 августа главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов опубликовал видеобращение, в котором заявил об опасности, которая угрожает Ферузу в случае высылки в Узбекистан.

«Наша страна, конечно, может совершать разные несуразные вещи, но такую вещь она совершить не может, потому что тогда на страну ляжет непростительное участие в лишении человека жизни. Мне кажется, власть это понимает, и мы обратились к президенту страны, мы обратились в ФМС <…> и мы рассчитываем на то, что Али останется жив», — заявил Муратов.