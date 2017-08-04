Адвокаты Али Феруза обжаловали решение о его выдворении из России

Юристы также обжаловали решение об отказе ГУ МВД по Москве предоставить ему убежище, вынесенное в апреле 2017 года.

По мнению адвоката Даниила Хаймовича, решение было незаконным, поскольку Феруз «находится в процессе получения временного убежища», передает «Интерфакс».

Защита журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) обжаловала решение Басманного суда Москвы о его выдворении за пределы России.

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) — гражданин Узбекистана. По его словам, на родине ему грозит преследование со стороны местных спецслужб, которые ранее пытались принудить его к сотрудничеству и подвергали пыткам.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить его из России из-за нарушения миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.