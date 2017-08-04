ЕСПЧ предписал России не выдворять журналиста «Новой газеты» Али Феруза

«Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября», — сообщил он.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер предписал России не выдворять журналиста «Новой газеты» Али Феруза, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Кирилл Коротеев.

«Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно», — добавил он.

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) — гражданин Узбекистана. По его словам, на родине ему грозит преследование со стороны местных спецслужб, которые ранее пытались принудить его к сотрудничеству и подвергали пыткам.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить его из России из-за нарушения миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.

«Новая газета» намерена обжаловать это решение. Издание настаивает, что журналиста нельзя высылать в Узбекистан, и пытается добиться, чтобы его в случае депортации отправили в одну из европейских стран по линии Красного Креста.