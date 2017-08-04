Евросоюз ввел санкции против российских партнеров Siemens и замминистра энергетики

Евросоюз 4 августа ввел в связи с поставкой в Крым турбин Siemens санкции против замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Грилки.

В санкционный список также попали «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» и компания «Интеравтоматика», в которой участвовала Siemens. Обе эти компании связаны с поставкой турбин в Крым.

О том, что в ЕС подготовили новые ограничительные меры в связи с поставкой турбин в Крым, 4 августа сообщило агентство Reuters. Еще в июле агентство писало, что ввести санкции против чиновников Минэнерго и участвовавших в поставке турбин компаний предлагала Германия.

По данным агентства, Германия хотела ввести санкции против четырех человек, однако Италия выступила против включения в список одного из них.

Всего в списке людей и компаний, против которых ЕС ввел санкции из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, теперь 153 человека и 40 юридических лиц.