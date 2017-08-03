РЕН ТВ опубликовал видеозапись перестрелки в Мособлсуде

На записи видно, как несколько человек, в том числе двое в форме полиции, стоят посреди зала и смотрят в сторону двери. В какой-то момент они одновременно отбегают от двери и прячутся. Затем полицейские начинают с двух концов зала стрелять по людям, пытающимся попасть в зал (очевидно, подсудимым по делу «банды ГТА»). Перестрелка продолжается около минуты.

Запись сделана камерой наблюдения в зале судебных заседаний и длится чуть более полутора минут.

1 августа пятеро членов «банды ГТА» после очередного заседания в Мособлсуде напали в лифте на конвоиров и обезоружили их. Преступники вышли из лифта на третьем этаже здания; там у них началась перестрелка с полицией и бойцами Росгвардии, которые сопровождали обвиняемых по другому делу. Трое нападавших были убиты, двое ранены. Ранение получил сотрудник Росгвардии, двое конвоиров получили травмы.

Издание РБК, изучив служебную инструкцию, сообщило, что при конвоировании подсудимых были нарушены правила . В частности, пять человек должны были сопровождать не двое, а не менее десяти конвоиров.

Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях в 2012–2014 годы. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих. По делу, на момент начала процесса, проходили девять человек.