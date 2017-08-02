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Официальная версия перестрелки на суде «банды ГТА»: слишком много вопросов. Вот они
1 августа в Мособлсуде произошла перестрелка: фигуранты дела «банды ГТА» напали на конвой, освободились, отобрали у конвоиров оружие и попытались бежать — но почти всех их застрелили бойцы Росгвардии. Такова официальная версия случившегося. Однако в позиции МВД, Следственного комитета и суда есть странности.
Почему обвиняемых в серии убийств практически не охраняли?
Пятерых подсудимых сопровождали только двое полицейских (мужчина и женщина), что прямо противоречит должностной инструкции — конвоиров должно было быть не менее десяти. Сравните с тем, как охраняют оппозиционера Алексея Навального на судах по административным правонарушениям — или бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки.
Нападение произошло в лифте, куда поместили сразу всех подсудимых — хотя должны были, по словам источника «Росбалта», перевозить их по двое. Источник РИА Новости говорит, что лифтом в таких случаях нельзя пользоваться в принципе. Подсудимые остановили лифт (предположительно, подпрыгнув) и избили конвоиров, а затем отобрали у них табельное оружие.
МВД уже начало проверку того, почему у подсудимых был такой слабый конвой.
Почему подкрепление оказалось рядом случайно? А если бы его не было?
Уже на следующий день, 2 августа, в Мособлсуде объявили: предотвратить побег подсудимых и освободить конвоиров помогли бойцы Росгвардии, которые случайно оказались рядом. Отряд сопровождал обвиняемых по другому делу о бандитизме и просто не успел покинуть зал суда.
До этого Следственный комитет официально утверждал, что конвой сам вызвал подкрепление, которое практически сразу оказалось на месте.
Судя по всему, если бы гвардейцев рядом не было, члены «банды ГТА» смогли бы забаррикадироваться с зале суда с заложниками.
Почему нет явных признаков перестрелки?
На видео с места событий, которое опубликовали Mash и НТВ (внимание, на записи показана сцена убийства), трое убитых и двое раненых подсудимых лежат у входа в зал суда. Это не согласуется с версией СК, что нападавших встретили у лифта (его на видео нет), но совпадает с заявлением самого суда о перестрелке в зале.
Ни у кого из лежащих при себе не видно оружия, которое они, по заявлению СК, отобрали у конвоиров. При этом утверждалось, что боец Росгвардии Михаил Ананичев был ранен в плечо. Теперь Mash уточняет, что Ананичева ранило рикошетом пули одного из своих коллег. У конвоиров, которых, как пишет «Коммерсант», использовали в качестве «живого щита», тоже нет огнестрельных ранений.
Помимо этого видно, что у троих из пяти обвиняемых нет явных ранений спереди. Возможно, их застрелили в спину?
Почему суд сразу возобновил работу?
Нападение на конвой произошло примерно в 13:50. Первые сообщения об этом появились через 20 минут, когда всех начали эвакуировать из здания.
Но спустя всего час (14:52) пресс-служба отчиталась, что всех запустили обратно в здание суда, а процессы возобновились. Адвокаты говорят, что здание было заблокировано всего на 40 минут. При этом корреспондентов в суд не пускали, ссылаясь на «технические причины».