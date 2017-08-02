Конвой подсудимых по делу «банды ГТА» сократили вопреки инструкции

РБК
05:22, 2 августа 2017
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Пятерых членов «банды ГТА», устроивших перестрелку в Мособлсуде, согласно служебной инструкции МВД должны были сопровождать не двое, а как минимум 10 конвоиров, пишет РБК.

В инструкции, имеющей гриф «для служебного пользования», указано, что каждого из подсудимых должны были сопровождать как минимум двое конвоиров, а заводить в зал заседаний или конвойное помещение их должны по одному. Перевозку подсудимых на лифте инструкция не предусматривает.

Кроме того, обращает внимание РБК, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.

«Для охраны одного подозреваемого или обвиняемого, в том числе в зале судебного заседания, выделяется не менее двух конвоиров, один из которых назначается старшим конвоя», — говорится в приказе.

РБК
1 августа пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в лифте в здании Мособлсуда напали на двух сопровождавших их конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии, еще двое ранены. В результате инцидента получил ранение сотрудник Росгвардии, а двое конвоиров были госпитализированы с «множественными телесными повреждениями».
После нападения членов «банды ГТА» на конвоиров прокуратура Московской области объявила, что проверит работу конвойной службы на предмет соблюдения служебных инструкций.
Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих. Всего по делу «банды ГТА» проходят девять человек.

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