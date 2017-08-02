Конвой подсудимых по делу «банды ГТА» сократили вопреки инструкции

Пятерых членов «банды ГТА», устроивших перестрелку в Мособлсуде, согласно служебной инструкции МВД должны были сопровождать не двое, а как минимум 10 конвоиров, пишет РБК.

В инструкции, имеющей гриф «для служебного пользования», указано, что каждого из подсудимых должны были сопровождать как минимум двое конвоиров, а заводить в зал заседаний или конвойное помещение их должны по одному. Перевозку подсудимых на лифте инструкция не предусматривает.

Кроме того, обращает внимание РБК, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.