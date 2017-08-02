Конвой подсудимых по делу «банды ГТА» сократили вопреки инструкции
Пятерых членов «банды ГТА», устроивших перестрелку в Мособлсуде, согласно служебной инструкции МВД должны были сопровождать не двое, а как минимум 10 конвоиров, пишет РБК.
В инструкции, имеющей гриф «для служебного пользования», указано, что каждого из подсудимых должны были сопровождать как минимум двое конвоиров, а заводить в зал заседаний или конвойное помещение их должны по одному. Перевозку подсудимых на лифте инструкция не предусматривает.
Кроме того, обращает внимание РБК, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.
«Для охраны одного подозреваемого или обвиняемого, в том числе в зале судебного заседания, выделяется не менее двух конвоиров, один из которых назначается старшим конвоя», — говорится в приказе.