После перестрелки в Мособлсуде проверят работу конвойной службы

Прокуратура Московской области
13:41, 1 августа 2017
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Прокуратура Московской области начала проверку работы конвойной службы после нападения на конвоиров в Мособлсуде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, прокуратура проверяет «соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых».

Ранее 1 августа пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» напали на конвоиров по пути в зал суда. Они завладели оружием и попытались скрыться, после чего началась перестрелка с прибывшими на место сотрудниками полиции. В результате трое подсудимых были убиты, еще двое — ранены. Ранения и травмы также получили один сотрудник Росгвардии и два полицейских.

Как отмечали в Следственном комитете, пятерых подсудимых сопровождали всего два конвоира.

В связи с инцидентом в Мособлсуде было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на побег из-под стражи и хищение оружия.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых.

Прокуратура Московской области
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