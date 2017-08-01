После перестрелки в Мособлсуде проверят работу конвойной службы

Прокуратура Московской области начала проверку работы конвойной службы после нападения на конвоиров в Мособлсуде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, прокуратура проверяет «соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых».

Ранее 1 августа пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» напали на конвоиров по пути в зал суда. Они завладели оружием и попытались скрыться, после чего началась перестрелка с прибывшими на место сотрудниками полиции. В результате трое подсудимых были убиты, еще двое — ранены. Ранения и травмы также получили один сотрудник Росгвардии и два полицейских.

Как отмечали в Следственном комитете, пятерых подсудимых сопровождали всего два конвоира.

В связи с инцидентом в Мособлсуде было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на побег из-под стражи и хищение оружия.