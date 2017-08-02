Почему перестрелка в Мособлсуде — это не расправа над «бандой ГТА». Объясняет замглавы Росгвардии
Meduza
12:03, 2 августа 2017
1 августа в Мособлсуде фигуранты дела «банды ГТА» напали на конвоиров и попытались сбежать. Трое из них были убиты на месте, один, по неподтвержденным данным, умер в больнице. Еще один подсудимый тяжело ранен. При этом охрана подсудимых была недостаточной, а официальное описание событий продолжает меняться. На следующий день в Росгвардии назвали несостоятельной версию о том, что случившееся было внесудебной расправой.
Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Vida Press