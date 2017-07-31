РБК: Siemens запретила Ирану поставлять турбины в Крым

Россия не смогла в начале 2017 года закупить для Крыма газовые турбины иранского производства из-за запрета со стороны Siemens. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к Siemens, «Ростеху» (строит электростанции в Крыму) и правительству пишет РБК.

Поставка иранских турбин Mapna, изготовленных по лицензии Siemens, обсуждалась с начала проекта по строительству ТЭС в Крыму, но от них отказались из-за сжатых сроков. К идее вернулись в 2016 году, когда Siemens начала противодействовать поставке в Крым агрегатов, произведенных на совместном предприятии в Санкт-Петербурге.

По словам источников РБК, после действий Siemens президент России Владимир Путин лично распорядился найти других поставщиков. Переговоры с Ираном шли успешно, так как юристы не выявили в контрактных обязательствах Mapna прямых запретов на поставки в Крым. В феврале 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов даже объявлял, что сделка почти завершена, но после этого о контракте с Mapna ничего не сообщалось.

Собеседник издания объяснил, что Siemens предупредила Иран: поставки в Крым могут негативно сказаться на отношениях. В «Ростехе» провал сделки объяснили отсутствием «взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов».