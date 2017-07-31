«Отряды Путина» заколотили досками вход в штаб Навального в Краснодаре

«Мы могли бы открутить доски прямо сейчас, но решили оставить все как есть: полицию мы уже вызвали, пусть они решают, что с этим делать», — говорится в сообщении, опубликованном на странице краснодарского штаба в соцсети «ВКонтакте».

Представители движения «Отряды Путина» заколотили досками вход в предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре.

Активисты движения «Отряды Путина», созданного Маратом Динаевым, в начале июля уже совершали нападение на штаб Навального в Краснодаре. Тогда они ворвались в помещение штаба, сорвали со стен плакаты и перевернули мебель.

Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках подготовки к выборам президента РФ, назначенным на март 2018 года. Центризбирком считает, что у Навального, имеющего судимость по тяжкой статье, нет права баллотироваться в президенты.

В начале июля в штабах Навального в нескольких крупных городах России правоохранительные органы под разными предлогами провели обыски и изъяли агитационные материалы.