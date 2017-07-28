Российский партнер рассказал о судьбе турбин Siemens: их модернизировали «под проект»
Концерн Siemens в 2016 году отказался выкупить газовые турбины, предназначенные для Краснодарского края, после чего оборудование модернизировали для другого проекта. С таким заявлением выступил «Технопромэкспорт».
О каком именно новом проекте идет речь, не сообщается. В сообщении говорится, что турбины были проданы «другой компании», а для модернизации использовали «российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование». «Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — заметили в «Технопромэкспорте».
Сам «Технопромэкспорт», как отмечается, объявил о банкротстве, поэтому и решил продать турбины.
Ранее Siemens обвинила своих российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Кубани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. Немецкая компания вновь предложила выкупить турбины.
В качестве ответной меры Siemens прекратила поставку генерирующего оборудования российским госкомпаниям. Концерн также подал в суд на российских партнеров.