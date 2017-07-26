На «Аллее правителей» в Москве поставили памятник Ивану Грозному. Три месяца назад его снесли во Владимирской области
В центре Москвы на «Аллее правителей», где установлены 33 бюста работы скульптора Зураба Церетели, появился памятник Ивану Грозному.
Перед нашей Аллее Правителей новый экспонат: Иван Грозный, памятник с историей. Петроверигский, 4. https://t.co/nIGJbPhiOk pic.twitter.com/qL757yM2EN— Военная история (@rvio_ru) July 26, 2017
Автором монумента является скульптор Василий Селиванов. Этот памятник в конце апреля был установлен и немедленно демонтирован в городе Александров Владимирской области. Монумент передали Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которое и установило его в Москве.
Памятник Ивану Грозному работы Василия Селиванова первоначально собирались установить в Александрове 29 апреля, но местные власти перенесли этот срок, сославшись на неготовность площадки. Тем не менее, монумент самовольно установили люди, которые собирали деньги на него. Селиванов объяснял, что собирался «примерить» памятник к постаменту. Монумент демонтировали в течение часа после его установки.
Памятников Ивану Грозному не ставили ни в Советском Союзе, ни в дореволюционной России. Первый такой монумент установили в октябре 2016 года в Орле.