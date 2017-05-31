«Уж больно похож»: историк утверждает, что бюсты Церетели с «Аллеи правителей» скопированы со скульптур XIX века

Кандидат исторических наук и доцент РГГУ Сергей Шокарев сравнил скульптуры XIX века и бюсты российских правителей Зураба Церетели, которые были установлены 26 мая на «Аллее правителей». И они очень похожи.

Шокарев обратил внимание на сходство Николая I работы Церетели и бюста Николая I немецкого скульптора Кристиана Рауха, созданного в 1841 году.

По мнению Шокарева, шесть бюстов (из 33) Церетели скопировал со скульптур Завода художественной бронзы Ф. Шопена. «Если не всех, то многих средневековых государей Церетели, не мудрствуя лукаво, заимствовал из аналогичной „государской“ серии настольных бюстов бронзолитейной мастерской Феликса Шопена, работавшей в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века», — заявил историк.

Например, бюст Бориса Годунова скопирован с работы мастерской Шопена вплоть до малейших деталей — орнаментов и расположения креста.

Бюст Бориса Годунова на «Аллее правителей» Фото: Евгения Новоженина / Sputnik / Scanpix / LETA

Бюст Бориса Годунова работы мастерской Шопена Фото: Artnet

Кроме того, на бюсте Ивана Грозного опечатка — вместо «Иоанн» на подставке написано «Nоанн».