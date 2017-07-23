Как возвращается Иван Грозный 👑. Видео «Медузы»

14 июля на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината Владимир Путин заявил, что это еще неизвестно, «убивал ли Грозный своего сына», а образ «супержестокого человека» ему могли приписать иностранцы, которые боятся «нашей огромности». Похожие мысли раньше высказывали и министр культуры Владимир Мединский, и губернатор Орловской области Вадим Потомский. «Медуза» показывает, как Иван Грозный возвращается в политический дискурс.