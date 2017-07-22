Задержанный под Луганском россиянин Виктор Агеев встретился с матерью в украинском СИЗО
Задержанный под Луганском россиянин Виктор Агеев встретился в СИЗО в украинском Старобельске со своей матерью Светланой Агеевой. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своей специального корреспондента Павла Каныгина, который сопровождал женщину на Украину.
«Сначала мама увидела сына при журналистах, вместе со мной тут присутствуют коллеги из иностранных изданий, а сейчас Светлана Агеева разговаривает с Виктором наедине», — сообщил он.
Встречу, по словам журналиста, помогли огранизовать администрация президента Украины и Служба безопасности Украины. Представители России, по информации Каныгина, Агеева с момента его задержания ни разу не навестили.
Виктор Агеев был задержан 24 июня под Луганском, где участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов. Украина утверждает, что он российский военнослужащий. Сам он и его мать также говорили, что он подписал контракт с Министерством обороны РФ.
Минобороны РФ отрицает, что Агеев в армии служит по контракту. По версии ведомства, после окончания срочной службы в 2016 году он не подписывал контракт с вооруженными силами.
Власти Украины, по словам главы СБУ Василия Грицака, квалифицируют действия Агеева как терроризм. Мать Агеева Светлана Агеева попросила президента Украины Петра Порошенко помиловать его.
Минобороны отвергает любые сообщения о российских военнослужащих на Украине. Так было и в случае с Евгением Ерофеевым и Александром Александровым которые были задержаны в Донбассе, осуждены за терроризм и впоследствии освобождены в один день с украинской военнослужащей Надеждой Савченко.