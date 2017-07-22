Задержанный под Луганском россиянин Виктор Агеев встретился с матерью в украинском СИЗО

Задержанный под Луганском россиянин Виктор Агеев встретился в СИЗО в украинском Старобельске со своей матерью Светланой Агеевой. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своей специального корреспондента Павла Каныгина, который сопровождал женщину на Украину.

«Сначала мама увидела сына при журналистах, вместе со мной тут присутствуют коллеги из иностранных изданий, а сейчас Светлана Агеева разговаривает с Виктором наедине», — сообщил он.

Встречу, по словам журналиста, помогли огранизовать администрация президента Украины и Служба безопасности Украины. Представители России, по информации Каныгина, Агеева с момента его задержания ни разу не навестили.