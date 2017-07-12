Мать задержанного в Донбассе россиянина попросила Порошенко о его помиловании

Новая газета
13:26, 12 июля 2017
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Светлана Агеева, мать задержанного под Луганском российского военного Виктора Агеева, попросила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.

«Если вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы», — говорится в обращении Агеевой, опубликованном «Новой газетой».

Мать задержанного также предложила поехать на Украину и лично принять участие в переговорах об освобождении сына. «Если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка», — сказала Агеева.

Мать ефрейтора Агеева через «Новую газету» обратилась к президенту Порошенко
novayagazeta

Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда [на восток Украины]. Но я могу сказать одно — что в семье обсуждалась служба по контракту [в российской армии]. Я сама в неведении до сих пор, до сих пор не могу понять, как случилось, кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в тех местах [в Донбассе]?

Новая газета
Виктор Агеев был задержан под Луганском 24 июня. Украина утверждает, что он служит в российской армии. Министерство обороны РФ опровергает эту информацию: по его версии, Агеев завершил срочную службу в 2016 году и потом не подписывал контракт с вооруженными силами.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал видеозапись, на которой Агеев рассказывает, как подписал контракт с Минобороны России. Министерство обвинило телеканал в «нарезке» этого видео. Минобороны настаивает на том, что российские военнослужащие не воюют и никогда не воевали в Донбассе.
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