Мать задержанного в Донбассе россиянина попросила Порошенко о его помиловании

Светлана Агеева, мать задержанного под Луганском российского военного Виктора Агеева, попросила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.

«Если вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы», — говорится в обращении Агеевой, опубликованном «Новой газетой».

Мать задержанного также предложила поехать на Украину и лично принять участие в переговорах об освобождении сына. «Если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка», — сказала Агеева.