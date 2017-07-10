Задержанный под Луганском россиянин рассказал, как подписал контракт с Минобороны России

Россиянин Виктор Агеев, которого задержали под Луганском украинские военные, рассказал, как подписывал контракт с Минобороны России. Интервью с Агеевым опубликовал телеканал ТСН.

Агеев заявил, что в марте 2017 года прибыл в воинскую часть 65246 в Новочеркасске, где поступил на контрактную службу. Через четыре дня его отправили в Луганскую область.

«Ну отправили и отправили. Деньги платят. Служба есть служба», — ответил Агеев на вопрос, почему все произошло так быстро.

По словам Агеева, он поехал в Луганскую область с Александром Щербой, который погиб при попытке задержания. Об отправке на Украину других российских военных Агеев ничего сказать не смог.