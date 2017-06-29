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Мать задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросила помощи в освобождении сына

Новая газета
15:45, 29 июня 2017
Надежный источник

«Новая газета» опубликовала обращение матери задержанного украинскими военными россиянина Виктора Агеева Светланы Агеевой, в котором она просит содействовать в освобождении сына.

Обращение было направлено председателю алтайского отделения «Яблока» Александру Гончаренко; тот переслал его руководителю фракции «Яблока» в петербургском заксобрании Борису Вишневскому, который написал министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой «срочно проверить» информацию из обращения.

Светлана Агеева говорит, что ее сын, по собственным словам, с 18 марта служил по контракту в Батайске Ростовской области и «ничего не говорил, что собирается расторгать контракт». «Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ № 866 от 4.05.2017 г.» — пишет она.

О том, что Агеев попал в плен на Украине, женщина узнала от журналистов «Би-би-си». Агеева обратилась в районный и краевой военкоматы, но не получила «никаких разъяснений».

«Прошу оказать содействие в установлении причин, как он оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернет и т. д., в освобождении и возвращении домой», — цитирует обращение «Новая газета».

22-летний россиянин Виктор Агеев, как писала «Русская служба Би-би-си», был взят в плен украинскими военными 24 июня в Луганской области. Издание со ссылкой на его мать, бывших сослуживцев и источники в Минобороны Украины писало, что он служит в российской армии по контракту и является разведчиком.
Минобороны РФ заявило, что Агеев окончил срочную службу в 2016 году и по контракту никогда не служил. Информацию о том, что он контрактник, в Минобороны назвали «вымыслом украинских пропагандистов».
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